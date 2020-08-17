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Лукашенко придумал новое условие для повторных выборов в Беларуси (видео)

17:41, 17 августа 2020
Мир
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Лукашенко согласен провести новые выборы / фото REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием.

Читайте также"Мы с Путиным одного мнения": Лукашенко пригрозил своим противникам "разборками"Соответствующее заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа

«Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против! Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме… И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил он.

Лукашенко о проведении новых выборов

16 августа на провластном митинге Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. При этом он заявил, что это соседние страны принуждают Беларусь провести выборы, чтобы поставить «на колени».

17 августа, выступая перед работниками МЗКТ, Лукашенко сказал, что никаких выборов не будет: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Протесты в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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