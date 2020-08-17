Лукашенко придумал новое условие для повторных выборов в Беларуси (видео)

До этого президент республики заявлял, что никаких перевыборов не будет, разве что его убьют.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием.

Читайте также"Мы с Путиным одного мнения": Лукашенко пригрозил своим противникам "разборками"Соответствующее заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа

«Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против! Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме… И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил он.

Лукашенко о проведении новых выборов

16 августа на провластном митинге Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. При этом он заявил, что это соседние страны принуждают Беларусь провести выборы, чтобы поставить «на колени».

17 августа, выступая перед работниками МЗКТ, Лукашенко сказал, что никаких выборов не будет: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц