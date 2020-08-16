"Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки": Лукашенко отказался от новых выборов

Президент Беларуси выступил на провластном митинге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от повторных президентских выборов. По его словам, в случае назначения новых выборов страну «перевернут».

Читайте такжеЛукашенко припугнул белорусов "гусеницей НАТО" и "чернокожими солдатами" Соответствующее заявление Лукашенко сделал 16 августа на митинге в Минске.

«Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы - а работать кто будет? Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там за границей. Кто породил эту жестокость? Вы ее породили. Пойдем на выборы и перевернем страну. Окунемся в болото, не вылезем никогда, перевернем страну», - заявил он.

Лукашенко добавил, что другие страны хотят, чтобы белорусы «стали на колени».

«Не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну - мирную, которой все завидовали. У нас нет сторонников, все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем», - сказал он.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановськую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвали Минск остановить насилие.

16 августе оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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