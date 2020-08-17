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Лукашенко таки вышел к работникам МКЗТ: пока вы меня не убьете, других выборов не будет

11:43, 17 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко выступил перед работниками МКЗТ / REUTERS

Александр Лукашенко выступил на МКЗТ перед робочими на площадке. Ранее сотрудники жаловались, что он к ним не выходит, а выступает лишь перед небольшой группой людей в одном из цехов.

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Как сообщает TUT.by, действующий президент заявил, что новые выборы объявлены не будут

« — Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – сказал Лукашенко на встрече с работниками.

Ранее работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, жаловались, что Лукашенко не вышел для общения с ними.

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Автор: Андрей Василюк

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