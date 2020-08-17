Лукашенко таки вышел к работникам МКЗТ: пока вы меня не убьете, других выборов не будет

Лукашенко категорически отвергает возможность проведения новых выборов.

Александр Лукашенко выступил на МКЗТ перед робочими на площадке. Ранее сотрудники жаловались, что он к ним не выходит, а выступает лишь перед небольшой группой людей в одном из цехов.

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Как сообщает TUT.by, действующий президент заявил, что новые выборы объявлены не будут

« — Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? — Да! — Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – сказал Лукашенко на встрече с работниками.

Ранее работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, жаловались, что Лукашенко не вышел для общения с ними.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Андрей Василюк