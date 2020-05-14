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Шестой срок: Лукашенко подал документы для участия в президентских выборах

14:35, 14 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Соответствующая информация содержится на сайте ЦИК.

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Документы были поданы сегодня. Всего ЦИК уже приняла документы от 14 кандидатов.

Для нынешнего президента Беларуси новый срок может стать шестым. Страной он правит с 20 июля 1994 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко отказался переносить президентские выборы из-за пандемии коронавируса. После этого белорусская оппозиция отказалась принимать в них участие.

Президентские выборы в Беларуси запланировали на 30 августа 2020 года.

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