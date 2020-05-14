Шестой срок: Лукашенко подал документы для участия в президентских выборах
14:35, 14 мая 2020Мир
81 0
Выборы в стране запланированы на конец лета.
Иллюстрация REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко подал документы в Центризбирком страны для участия в выборах главы государства в августе.
Соответствующая информация содержится на сайте ЦИК.
Читайте такжеЛукашенко в разгар пандемии пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск
Документы были поданы сегодня. Всего ЦИК уже приняла документы от 14 кандидатов.
Для нынешнего президента Беларуси новый срок может стать шестым. Страной он правит с 20 июля 1994 года.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко отказался переносить президентские выборы из-за пандемии коронавируса. После этого белорусская оппозиция отказалась принимать в них участие.
Президентские выборы в Беларуси запланировали на 30 августа 2020 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter