Белорусская оппозиция решила отказаться от участия в выборах президента, которые Лукашенко не захотел переносить

Выборы в стране хотят провести в начале августа, несмотря на пандемию коронавируса.

Оппозиционные белорусские политические силы заявили об отказе от участия в очередных президентских выборах, которые, несмотря на пандемию коронавируса, запланированные в стране на 9 августа текущего года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее президент республики Александр Лукашенко отказался переносить выборы из-за коронавируса.

В частности, партия "Белорусский национальный фронт" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах. Заседание руководящего органа партии, Сойма, по этому случаю прошло в формате онлайн из-за коронавируса.

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"Сойм Партии БНФ" принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата и поддерживать других кандидатов", – говорится в заявлении партии.

Свое решение в ней пояснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусская власть проигнорировала рекомендации относительно изменения избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

"Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственное и опасное, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных", – заявили в партии.

Похожее решение приняла и Белорусская партия левых "Справедливый мир".

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"Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", – говорится в заявлении центрального комитета "Справедливого мира".

Ранее оппозиционные партии приняли коллегиальное решение отказаться от дальнейшего проведения праймериз для выбора единого кандидата от оппозиции на президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко, известный своим скептическим отношением к COVID-19, удивил новыми советами по профилактике заболевания.

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