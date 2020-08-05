ЦИК Беларуси не приглашала россиян наблюдать за выборами в стране

Представители России в качестве наблюдателей на выборах направляются в Беларусь согласно двустороннему договору между обоими государствами от 4 июня 1998 года.

Центральная избирательная комиссия Беларуси не приглашала россиян наблюдать за президентскими выборами в стране 9 августа.

Об этом в комментарии российском ТАСС сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она утверждает, что РФ "не получала традиционного официального приглашения от Центризбиркома Беларуси". Однако, по ее словам, Россия все равно отказалась бы от участия, учитывая «мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии».

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Представители России в качестве наблюдателей на выборах направляются в Беларусь согласно двустороннему договору между обоими государствами от 4 июня 1998 года.

Еще в июне белорусский лидер обвинил Россию в попытке вмешаться в президентские выборы 9 августа, которая, как он утверждает, распространяла в сети "ужасные фейки", чтобы дискредитировать власть.

Однако отношения между странами-партнерами обострились после задержания более 30 граждан России под Минском, которые, уже по подтвержденной информации, являются членами военной кампании «Вагнер». Ее связывают с близким другом Путина - петербургским бизнесменом Пригожиным.

Также известно, что более половины мужчин могли участвовать в военных действиях на Донбассе в составе террористических группировок «Л / ДНР».

Вчера Александр Лукашенко также добавил, что в Беларусь перебросили еще один отряд «Вагнера» и попросил, чтобы Россия уважала законы его страны.

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