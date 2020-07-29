Под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании – СМИ
14:19, 29 июля 2020Мир
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О том, с какой именно страны прибыли наемники, не уточняется.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.
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Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.
О том, с какой именно страны прибыли наемники, не уточняется. Журналисты обещают опубликовать подробности позже.
Как сообщал УНИАН, в конце июня Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.
Отметим, в Беларуси накануне выборов президента, которые должны состояться 9 августа, проходят протесты против давления на оппозицию и переизбрания Александра Лукашенко на очередной срок. Во время акций традиционно происходят задержания их участников.
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