После провальных теледебатов с Трампом, команда Байдена перешла в режим контроля ущерба, выяснили журналисты.

Президентские выборы в США запланированы на начало ноября, и "падение" нынешнего американского лидера, республиканца и уже бывшего кандидата на пост главы государства 81-летнего Джо Байдена - "беспрецедентный политический геронтоцид" (так называют умерщвление пожилых людей).

Крах главы государства длился 24 дня - "президент и его окружение боролись за власть, в то время как растущая группа демократов - выборных должностных лиц, доноров и активистов - взялась за уродливую работу по его свержению", говорится в статье Financial Times.

"Они делали это с опаской, но в конечном итоге были убеждены, что его кандидатура обрекает нацию на восстановление Трампа (экс-президент США, республиканец Дональд Трамп, - Ред.) в ноябре…", - утверждают журналисты.

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Издание отмечает, что крах Байдена начался после того, как он провально провел первые теледебаты с Трампом в эфире канала CNN. "Именно Байден попросил провести дебаты 27 июня - в надежде встряхнуть (избирательную, - Ред.) кампанию, которая отставала от Трампа в опросах с небольшим, но устойчивым отрывом. В итоге все пошло наперекосяк. Хриплое, бессвязное выступление Байдена в итоге скорее усилило опасения по поводу его возраста и физической формы", - подчеркивается в материале.

Журналисты добавили, что после неудачных дебатов возникли проблемы с донорами, которые финансировали избирательную кампанию Байдена. "Команда Байдена перешла в режим контроля ущерба. Перед тем как укрыться с семьей в Кэмп-Дэвиде в те выходные, президент попытался успокоить богатых доноров на сборах средств в Хэмптоне, месте отдыха сверхбогатых людей на Лонг-Айленде, и в поместье губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи с видом на реку Навесинк", - сообщает FT.

Гости обменялись взглядами, выражающими недоверие по поводу того, что Байден полагается на телесуфлер при произнесении речей перед донорами. "Вы не можете управлять страной с помощью телесуфлера", - сказал один из советников крупного донора главы государства.

По сведениям журналистов, доноры жаловались, что окружение американского лидера ввело их в заблуждение насчет масштабов его падения. "На закрытых встречах, в том числе на вечерней конференции в воскресенье, созванной лидером Демократической палаты Хакимом Джеффрисом, представители конкурентных округов предупреждали, что Байден потянет их вниз. Теперь партия рискует потерять и Палату представителей, и Сенат", - выяснило издание.

Скоро выборы - США в центре внимания

Американские президентские выборы запланированы на 5 ноября. Джо Байден в конце июня провалил первые теледебаты с Дональдом Трампом, и после этого появилась информация, что 168 влиятельных членов Демократической партии призвали лидера американцев прекратить участие в избирательной гонке.

После этого Байден утверждал, что продолжить участвовать в выборах и находится "на коне". Позже - 21 июля - президент США в письменной форме объявил, что снимается с выборов.

Журналисты узнали, что у главы Штатов диагностировали коронавирус, и он уже несколько дней не появлялся на публике. Канал Fox News даже предположил, что, возможно, Байден "умер".