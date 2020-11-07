Президент США Дональд Трамп заявляет о десятках тысяч незаконных голосов, которые повлияли на смену лидера гонки в штате Пенсильвания и других ключевых штатах.
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Как сообщает "Европейская правда" об этом Трамп написал в Twitter.
"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других ключевых штатах. Отдельно следует отметить, что сотни тысяч голосов были незаконно не допущены к подсчету", - заявил Трамп.
По его словам, это изменило результаты выборов во многих штатах, где изначально лидировал действующий президент.
"Плохие вещи происходили в те часы, когда юридическая прозрачность была грубо запрещена. Заблокированы тракторами двери и окна были закрыты толстым картоном, чтобы наблюдатели не могли заглянуть в комнаты для подсчета. Внутри творилось что-то плохое. Произошли большие изменения " - настаивает Трамп.
Выборы президента США: что известно
- 6 ноября Джо Байден опередил Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. С голосами Пенсильвании и Джорджии, где он также получил преимущество, Байден претендует на 306 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.
- Подчеркнем, это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков.
- Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Перед этим Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.
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