В то же время он юридически не обосновал, на чем базируется такое утверждение.

Ведущий советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро утверждает, что Белый дом продвигается дальше, исходя из предположения "о втором сроке Дональда Трампа", и что тот "выиграл выборы".

Как сообщает телеканал CNN, ведущие медиа прогнозируют, что президентские выборы, которые состоялись в США 3 ноября, выиграл кандидат от демократической партии Джо Байден.

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"Мы продвигаемся дальше здесь, в Белом доме, исходя из предположения, что будет второй срок (президентства) Трампа", - заявил Наварро в эфире телеканала Fox News.

В то же время телеканал CNN считает это утверждение лживым.

Также Наварро заявил, что у Трампа добиваются подтверждения бюллетеней и расследования все большего количества заявлений о мошенничестве в соответствии с заверенными подписями показаний свидетелей. "Мы имеем дело, как оказывается, в некотором смысле, с безупречным обманом. Но если вы посмотрите статистически на то, что произошло, то очевидно, что президент выиграл эти выборы, он лидировал в день выборов. И потом, после дня выборов, каким-то образом в этих ключевых штатах противостояния они получили достаточное количество голосов, чтобы догнать президента", - отметил Наварро.

В то же время он отказался предоставить какие-либо доказательства, когда речь шла о юридической аргументации такого заявления.

Как отмечает телеканал CNN, доказательств о распространенности махинаций во время выборов нет.

Выборы президента США-2020: кто победил?

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 290.

11 ноября Джо Байден выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: Виталий Саенко