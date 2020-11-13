Ведущий советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро утверждает, что Белый дом продвигается дальше, исходя из предположения "о втором сроке Дональда Трампа", и что тот "выиграл выборы".
Как сообщает телеканал CNN, ведущие медиа прогнозируют, что президентские выборы, которые состоялись в США 3 ноября, выиграл кандидат от демократической партии Джо Байден.
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"Мы продвигаемся дальше здесь, в Белом доме, исходя из предположения, что будет второй срок (президентства) Трампа", - заявил Наварро в эфире телеканала Fox News.
В то же время телеканал CNN считает это утверждение лживым.
Также Наварро заявил, что у Трампа добиваются подтверждения бюллетеней и расследования все большего количества заявлений о мошенничестве в соответствии с заверенными подписями показаний свидетелей. "Мы имеем дело, как оказывается, в некотором смысле, с безупречным обманом. Но если вы посмотрите статистически на то, что произошло, то очевидно, что президент выиграл эти выборы, он лидировал в день выборов. И потом, после дня выборов, каким-то образом в этих ключевых штатах противостояния они получили достаточное количество голосов, чтобы догнать президента", - отметил Наварро.
В то же время он отказался предоставить какие-либо доказательства, когда речь шла о юридической аргументации такого заявления.
Как отмечает телеканал CNN, доказательств о распространенности махинаций во время выборов нет.
Выборы президента США-2020: кто победил?
- В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.
- По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 290.
- 11 ноября Джо Байден выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа.
- 14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после того, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.
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