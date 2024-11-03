Эксперты считают, что инновационная методика опросов MRP дает более точные результаты.

Большинство американцев поддерживает вице-президента США Камалу Харрис на президентских выборах, а не ее оппонента - экс-президента Дональда Трампа. Такие результаты показал опрос, проведенный британской компанией Focaldata эксклюзивно для Politico.

Эксперты опросили более 31 000 избирателей по всей территории США за последний месяц по инновационной методике MRP. В издании отметили, что она уже успела зарекомендовать себя в Великобритании.

В Focaldata подсчитали, что Харрис, вероятнее всего, обойдет Трампа в Мичигане почти на 5 пунктов, на 2 пункта в Неваде и будет иметь небольшое преимущество в Пенсильвании и Висконсине.

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Согласно опросу, экс-президент получит небольшое преимущество в Джорджии и Северной Каролине. В Аризоне трудно определить победителя.

В издании отметили, что Харрис больше симпатизирует пожилым белым женщинам, чем ее оппонент. Трамп же популярне среди молодых чернокожих и латиноамериканских мужчин.

Методику опросов MRP называют "мегаопросом" за огромную выборку. В издании отметили, что она впервые применилась в Великобритании в 2017 году и предсказала, что премьер-министр Тереза ​​Мэй потеряет большинство в парламенте.

Главный научный сотрудник Focaldata Джеймс Канагасуриам рассказал изданию:

"Наша модель MRP показывала победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в последнем обновлении она подтолкнула демократов".

Несмотря на то, что исследование указывает на превосходство демократов, победа Трампа на выборах все еще не исключается, заявил изданию Канагасуриам. Он подчеркнул, что даже небольшая ошибка опроса может вернуть республиканца в Белый дом.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия "тихо болеет" за экс-президента США Дональда Трампа на выборах. В The Washington Post отметили, что такой исход может быть более выгодным для Москвы.

Кроме того, в The New York Times заявили, что результат выборов в США определит будущее Украины. В издании считают, что от голосования зависит будущий политический курс страны.

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