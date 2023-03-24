Они хотят разработать концепцию совместных воздушных операций.

Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания намерены использовать свои 250 боевых самолетов как одну совместную авиацию.

Как пишет Aftenposten, главнокомандующие военно-воздушных сил четырех скандинавских стран подписали декларацию о намерениях по углублению сотрудничества. Сотрудничество будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и обучение.

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"Конечная цель - иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО", - заявили в ВВС Дании.

Путь Финляндии и Швеции в НАТО

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабтной войны в Украине Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и 28 стран Альянса достаточно быстро одобрили их вступление, однако Венгрия и Турция затягивали процесс.

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что сможет одобрить вступление Швеции в НАТО только после экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана.

17 марта стало известно, что парламент Турции начнет утверждение заявки Финляндии на вступление в НАТО.

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