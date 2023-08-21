Он уже прибыл в Грецию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что встретится наедине с президентом Украины Владимиром Зеленским в Афинах.

Он считает, что это будет хороший и открытый разговор, пишет PTC. "Завтра утром по просьбе Президента Украины у меня будет двусторонняя встреча с ним, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским наедине обо всем, что происходит в последнее время вокруг Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - сказал Вучич.

По его словам, Сербия борется за европейское будущее, но не отказывается от своих национальных интересов, которым в предстоящий период "будет все труднее".

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Вучич сегодня прибыл в Грецию, где примет участие в неформальном ужине, организованном премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В Афинах должен состояться саммит по Балканам.

Визит Зеленского в Грецию

Сегодня украинский президент сообщил, что прибыл в Грецию. Он планирует встретиться с президентом Катериной Сакелларопулу, премьером Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

Также должен состояться Саммит Украина - Балканы и встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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