По его словам, на юге страны происходит самое массовое военное вторжение за последние несколько десятков лет, хотя его и нельзя сравнить с масштабами "войны судного дня".

Сегодня, ровно через 50 лет со времени "войны судного дня" Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны ХАМАС. Что происходит в стране и насколько угрожающей является ситуация, рассказал политтехнолог Аббас Галлямов.

Так, рассказывая о ситуации, он подтвердил, что все аэропорты Израиля на данный момент закрыты.

"Поскольку главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в центре, а весь центр находится под ударом, то очевидно, что в такой ситуации никто не рискнет взлетать и прилетать", - отметил эксперт.

Также он рассказал подробнее о том, что происходит в разных регионах страны и как на это реагируют сами израильтяне.

По его словам, то, что происходит в центре – это "достаточно интенсивный, но все-таки обычный ракетный обстрел", такие в стране случаются с определенной периодичностью. И местные жители к ним уже привыкли и знают, что нужно делать.

"Хотя конечно, обстрелы очень интенсивные и поэтому железный купол не всегда справляется", - отметил Галлямов.

Однако, по его словам, самое страшное происходит на юге, там где началось прямое вторжение.

"Такого прямого вторжения на территорию Израиля, строго говоря, не было уже несколько десятков лет", - отметил он.

В то же время, эксперт подчеркнул, что по масштабам это вторжение "бесконечно далеко" от войны "судного дня", которая случилась ровно 50 лет назад и с которой его все сравнивают.

"По масштабам их конечно нельзя сравнить, потому что пока сейчас речь идёт о проникновении на территорию Израиля нескольких десятков террористов... Но война Судного дня, чтобы вы понимали, - это было вторжение силами многих сотен тысяч солдат, несколько тысяч танков, поэтому масштаб конечно не тот", - отметил он.

В то же время, подчеркнул политтехнолог, Израиль от этого отвык за 50 лет, поэтому объявлена мобилизация, все въезды и выезды в города перекрыты постами.

Также эксперт считает, что вторжение в частности могло спровоцировать ужесточение политики Израиля.

Он отметил, что в Израиле при власти уже больше года находится радикальная коалиция, "и они подогревали ситуацию, провоцировали на протяжении всего этого года".

"Я думаю, по итогам будут разборки, и этому правительству не усидеть, потому что есть базовое понимание, что сами в общем всё это спровоцировали", - отметил политтехнолог.

Атака ХАМАС на Израиль - что известно

Утром 7 октября из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны и подчеркнул, что Израиль одержит победу, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".

В Пентагоне заявили, что США обеспечат Израиль всем необходимым для самозащиты.

В то же время Израиль продолжает наносить удары по Сектору Газа в ответ на массированную атаку. Число убитых палестинцев уже составляет не менее 160.

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