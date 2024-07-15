Согласование тем для обсуждения на саммите проведут в несколько этапов.

План для второго саммита мира должны подготовить уже к ноябрю. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

"В конце июля - начале августа будет первая встреча на уровне советников безопасности по выводам нашего Саммита мира. Первая встреча, скорее всего, будет в Катаре. Это по энергетической безопасности", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что на этой встрече будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.

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"В августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию. И это будет вопрос продовольственной безопасности", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что на этой встрече тоже будет подготовлен соответствующий план.

"В сентябре будет встреча в Канаде по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения детей. И там будет разработан план", - сказал Зеленский.

Он добавил, что как Украина начала идти, так и будет продолжать двигаться.

"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставлю задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что планируется, чтобы этот план был готов для второго саммита.

"Если эти три пункта мы реализуем и если будет полностью готов план с нашей стороны - со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Считаю, что для этого мы готовы будем приблизить максимально второй саммит. И считаю, что представители России должны быть на втором саммите", - подчеркнул Зеленский.

Итоги первого саммита мира

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита мира в Швейцарии было обнародовано совместное коммюнике об основах мира.

В частности, в документе было сказано, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. При этом, украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Кроме того, отмечалось, что любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

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