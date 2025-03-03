Президент Финляндии рассказал, что во время саммита европейских лидеров по Украине в Лондоне было достигнуто соглашение по трем пунктам плана.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что его страна присоединилась к разработке мирного плана по завершению полномасштабной войны России против Украины, который был инициирован Британией и Францией. Об этом глава государства сообщил журналистам издания Yle.

По словам Стубба, во время саммита европейских лидеров по Украине в Лондоне, который состоялся 2 марта, было достигнуто соглашение по трем пунктам. Он подчеркнул, что Европа хочет добиться завершения войны.

Также президент Финляндии заявил в разговоре с журналистами, что все участники саммита сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом плане, а разработка конкретного плана поможет достичь мира.

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"Ответственность за разработку мирного плана на этом этапе лежит на Украине, Великобритании и Франции", - поделился Стубб.

Кроме того, президент Финляндии добавил, что его страна и Норвегия также вовлечены в разработку мирного плана. Тем не менее он не уточнил, как именно Финляндия будет участвовать в этом процессе.

Мирный план для Украины от Британии и Франции - что известно

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна и Франция начинают работу над новым мирным планом для Украины. По его словам, согласованный план впоследствии представят президенту США Дональду Трампу.

Британский премьер считает, что "Трамп хочет видеть длительный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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