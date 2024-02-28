Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, поддерживают вступление в ЕС 87%, а среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском, - 77%.

84% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, за последний год этот показатель вырос.

"Подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составляла 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%)", - говорится в результатах социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, вступление в ЕС поддерживают 91% жителей Западного региона, 86% - Центрального, 78% жителей Востока и 74,5% жителей Юга.

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Кроме того, чем моложе респонденты, тем чаще они поддерживают вступление в ЕС - доля таких растет с 80% в самой старшей (60 и более лет) группе до 89% среди тех, кому меньше 30 лет.

"Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, поддерживают вступление в ЕС 87%, а среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском, - 77%", - отметили авторы исследования.

23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1-3 лет, 27% - в течение 3-5 лет, 15% - в течение 5-10 лет, 5% - 10-20 лет. 6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.

"Среди тех, кто не поддерживает вступление в ЕС, 42% считают, что Украина никогда не сможет вступить в этот союз, среди тех, кто поддерживает вступление, так считают лишь 2%", - говорится в результатах опроса.

*** Опрос 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет проводился с 19 по 25 января методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу и типу поселения). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война в Укараине - что думают украинцы

Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в течение 5-10 февраля, большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Так, 73% опрошенных заверили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. 3% сказали, что готовы терпеть год, о полугодии заявили еще 3%, а 18% - о нескольких месяцах.

В то же время в КМИС отметили, что с мая 2022 года ситуация не меняется: тогда 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, а в декабре 2023 года - 73%.

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