Мишель рассказал, сколько они уже выделили на помощь стране в этой войне.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на обвинения бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в том, что Европейский Союз недостаточно помогает Украине.

Мишель упомянул аккаунт политика в микроблоге X, предложив ему разобраться с цифрами. По его словам, за время полномасштабной войны Европейский Союз уже оказал Киеву помощь на сумму в 150 миллиардов долларов.

"Дональд Трамп, не пугайтесь Путина. Мы не боимся. Давайте разберемся с фактами. Цифры говорят сами за себя. Вклад ЕС в Украину: 143 миллиарда евро (150 миллиардов долларов)", - написал глава Евросовета.

Трамп упрекнул Евросоюз в недостаточной помощи Украине:

Напомним, ранее бывший американский лидер заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют больше средств на помощь Украине, чем Европа.

Он призвал европейских лидеров "двигаться", если они считают, что выживание и сила Украины очень важны для Европы.

"Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?" - написал он в своей социальной сети Truth Social.

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