Он напомнил об опыте Германии.

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украину могут принять в НАТО даже в случае, если часть ее территорий все еще будет находиться под российской оккупацией.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять ее как временную и принять Украину на той территории, которую она будет контролировать на тот момент, в НАТО", - сказал он в интервью Novinky.

Павел напомнил, что Германию приняли в Североатлантический Альянс в 1955 году, хотя часть страны была оккупирована Советским Союзом. "Поэтому я думаю, что есть решение и технически, и юридически, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не вступая в конфликт с Российской Федерацией", - добавил президент.

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По его мнению, это возможно после того, как Киев и Москва пойдут на переговоры, понимая, что война не может продолжаться. Весомый вклад в это должны сделать Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейский Союз.

"Если будут какие-то мирные переговоры, то, скорее всего, речь будет идти о том, что Россия оккупировала часть украинской территории на длительное время. С точки зрения демократических стран, которые претендуют на уважение к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии", - добавил президент.

Вступление Украины в НАТО

Как известно, в Альянсе неоднократно заявляли украинцам, что "двери" в союз остаются открытыми, однако для вступления Украина должна завершить войну. Кроме того, высказаться за ее членство должны все страны НАТО.

В июне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что членство в Североатлантическом Альянсе возможно только после победы.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страну могут принять в оборонный союз в течение десяти лет.

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