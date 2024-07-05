Он выразил уверенность, что чем сильнее будет поддержка Украины, тем быстрее закончится эта война.

Украина станет членом НАТО в течение следующих 10 лет.

Такой прогноз озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA, отвечая на вопрос о возможном расширении альянса.

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне генсек снова призвал увеличить помощь Украине.

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"Чем сильнее будет поддержка, тем быстрее закончится эта война. Чем больше мы возьмем на себя долгосрочных обязательств, тем быстрее закончится война. Сейчас Путин думает, что может пересидеть нас. Мы должны убедить его, что он не может этого сделать, и это создаст условия для окончания войны", - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО

Украина должна получить "необратимое" предложение о возможном членстве в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля, заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

Кроме того, американские аналитики отметили, что кроме заявлений о "мосте" между Украиной и НАТО, страны-члены альянса на саммите в Вашингтоне могли бы предложить еще несколько действенных пунктов. В частности, саммит альянса в США позаботится как минимум о двух шагах в отношении Украины - ее укрепление для победы в войне против РФ и усиление отношений НАТО-Украина.

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