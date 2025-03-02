В то же время в России раскритиковали Европу за то, что она якобы хочет продолжения конфликта в Украине.

В Кремле заявили, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины "во многом совпадает" с политикой российского диктатора Владимира Путина, пишет The Telegraph.

"Новая администрация быстро меняет все конфигурации своей внешней политики. Это во многом совпадает с нашим видением. Впереди еще долгий путь, потому что двусторонние отношения в целом понесли огромный ущерб. Но если сохранится политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, этот путь может быть достаточно быстрым и успешным", - отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров похвалил Трампа, однако предостерег от миротворческих войск в Украине. В частности он хвалит президента США за то, что тот "прямо" сказал, что хочет закончить войну в Украине, однако раскритиковал Европу за "желание продолжить конфликт".

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Кроме того, Лавров в очередной раз предостерег "высокомерных" союзников Украины от отправки миротворцев в случае прекращения огня.

"Запад не может объяснить, что произойдет с территорией Украины, если европейские миротворцы будут развернуты", - добавил министр.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент Дональд Трамп пожаловался на ненависть Зеленского к Путину и отрицал, что играет на стороне российского диктатора. Он пояснил, что избегает критических заявлений в адрес хозяина Кремля из-за того, что это будет контрпродуктивно для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной.

В то же время советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц заявил, что Зеленский "совершил большую ошибку", начав конфликт в Белом доме. По его словам, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова якобы покидали встречу в Белом доме "практически в слезах".

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