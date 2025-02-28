Президент Дональд Трамп отрицает, что он играет на стороне российского диктатора Владимира Путина. Как пишет CNN, об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
По словам Трампа, он избегает делать критические заявления в адрес хозяина Кремля из-за того, что это будет контрпродуктивно для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом американский президент возразил, что он слишком подыгрывает российскому лидеру.
"Ну, если бы я не присоединился к ним обоим, у вас никогда не было бы соглашения. Вы хотите, чтобы я сказал очень ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?" Так не работает. Я не с Путиным. Я ни с кем не согласен. Я согласен с Соединенными Штатами Америки, и на благо мира, я согласен с миром, и я хочу покончить с этим", - сказал Трамп.
При этом он посетовал на то непримиримую позицию Владимира Зеленского по отношению к Путину.
"Вы видите, какую ненависть он испытывает к Путину - мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью", - сказал он.
Визит Зеленского в США
Как писал УНИАН, во время встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Белом доме между ними вспыхнул эмоциональный спор. Американцы настаивали на том, что Украина не имеет "карт на руках", а потому должна соглашаться на условия, которые ей предлагают. Зато Зеленский отмечал, что простые договоренности с Путиным не сработают.
Перед этим Трамп заявил, что общие очертания мирного соглашения уже намечены, хотя переговоры еще продолжаются. При этом Трамп похвалил мужество украинских солдат.