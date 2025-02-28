При этом американский лидер отрицает, что он сам подыгрывает российскому диктатору.

Президент Дональд Трамп отрицает, что он играет на стороне российского диктатора Владимира Путина. Как пишет CNN, об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам Трампа, он избегает делать критические заявления в адрес хозяина Кремля из-за того, что это будет контрпродуктивно для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом американский президент возразил, что он слишком подыгрывает российскому лидеру.

"Ну, если бы я не присоединился к ним обоим, у вас никогда не было бы соглашения. Вы хотите, чтобы я сказал очень ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?" Так не работает. Я не с Путиным. Я ни с кем не согласен. Я согласен с Соединенными Штатами Америки, и на благо мира, я согласен с миром, и я хочу покончить с этим", - сказал Трамп.

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При этом он посетовал на то непримиримую позицию Владимира Зеленского по отношению к Путину.

"Вы видите, какую ненависть он испытывает к Путину - мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью", - сказал он.

Визит Зеленского в США

Как писал УНИАН, во время встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Белом доме между ними вспыхнул эмоциональный спор. Американцы настаивали на том, что Украина не имеет "карт на руках", а потому должна соглашаться на условия, которые ей предлагают. Зато Зеленский отмечал, что простые договоренности с Путиным не сработают.

Перед этим Трамп заявил, что общие очертания мирного соглашения уже намечены, хотя переговоры еще продолжаются. При этом Трамп похвалил мужество украинских солдат.

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