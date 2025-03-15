По словам эксперта, эти трехчасовые переговоры не были очень успешными.

Встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была не очень удачной, ведь сразу после разговора Америка прибегла к некоторым "приемам", чтобы давить на президента РФ. Такое мнение высказал дипломат Владимир Омелян в эфире "Еспресо".

"Спецпредставитель США Стив Уиткофф ждал разговора с Путиным в Москве более 8 часов. Он ждал, пока Путин выпьет водки с Лукашенко и потом выделит время на разговор с ним. Потом они встретились. Думаю, что эти трехчасовые переговоры не были очень успешными. Поскольку по странному стечению обстоятельств через несколько часов после этого забыли продлить лицензию на возможность российским банкам торговать энергоносителями. Это серьезный удар по российской финансовой системе и энергетической отрасли. Также появились сообщения о том, что Украина получит управляемые авиационные бомбы большого радиуса действия. Поэтому при большом желании у США есть очень большой инструментарий для давления на РФ", - подчеркнул эксперт.

По словам Омеляна, на позицию России сейчас очень сильно влияет Китай, который продолжает поставлять стране необходимое оборудование, чтобы продолжать войну в Украине.

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"Путин прекрасно знает, что при нынешних ценах на нефть, которые сегодня близки к критической черте для РФ, он будет поставлен в проигрышную ситуацию. Логично он бы должен был поторговаться и поднять ставки до неба, а затем принять предложение Трампа. Мне трудно спрогнозировать, как он будет действовать дальше. В этой ситуации еще многое зависит от Китая", - добавил дипломат.

Переговоры США и РФ - что известно

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц раскрыл первые детали переговоров Стива Уиткоффа с Путиным. По его словам, администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинскими представителями в Джидде (Саудовская Аравия) и заявления Путина об условиях завершения боевых действий.

В то же время в Кремле также сделали заявление после встречи Путина со спецпосланником Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Виткофф предоставил России "дополнительную информацию, и также через него Путин передал "дополнительные сигналы" для Трампа.

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