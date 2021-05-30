Всего в рамках российского кредита Беларусь ожидает получить 1,5 млрд долларов.

В ближайшее время Россия выделит Беларуси 500 млн долларов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко, пишет "РБК".

На встрече президенты обсудили второй трансфер на полмиллиарда. Деньги должны поступить Беларуси в ближайшее время.

"По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - сказал Песков.

При этом точные сроки он назвать не смог.

Читайте такжеВ Беларуси парня хотят посадить за футболку с надписью "Диктатору место в аду"Всего в рамках российского кредита Беларусь ожидает получить 1,5 млрд долларов.

Встреча Путина и Лукашенко

28 мая президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи. Тогда Путин среди прочего назвал реакцию международного сообщества на инцидент с самолетом Ryanair, посаженным 23 мая в Минске, "всплеском эмоций", а Лукашенко сообщил, что привез главе Кремля документы о происходящем из-за посадки самолета.

Также в сети показали кадры с морской прогулки Путина и Лукашенко - неофициальной части переговоров.

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Автор: Катерина Комолова