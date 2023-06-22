На встрече президент США перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил США с официальным визитом 21 июня, где в том числе встретился с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает издание Barron's, время встречи Моди коснулся и войны в Украине, пообещав "работать над миром" в стране.

"С самого начала событий в Украине Индия делала упор на разрешение споров, диалог и дипломатию", - заявил Моди. "Мы полностью готовы внести свой вклад любым возможным способом для восстановления мира".

Однако на встрече Моди и Байдена не обошлось и без конфуза. Так, президент США перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

На видео, которое появилось в сети, видно, что во время проигрыша индийского гимна Байден прислонил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он понял, что ошибся, и медленно опустил руку.

Индия и война в Украине

В мае президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это была их первая встреча за время полномасштабной войны. Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. в то же время Моди заявил, что его страна будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь.

Индия обычно воздерживалась от открытой критики России за захватническую войну, которую она ведет против Украины, а также укрепляет экономические связи с РФ, в частности, увеличивает закупки российской нефти.

В то же время западные СМИ отмечали, что Индия не поддерживает войну против Украины, но давно полагается на поддержку Москвы в ООН и потому у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с агрессором.

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