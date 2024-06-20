Это свидетельствует о том, где оказалась РФ на мировой арене.

В Белом доме считают официальный визит правителя РФ Владимира Путина в КНДР и подписание с ее лидером Ким Чен Ыном договора о стратегическом партнерстве "расширением партнерства".

"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, отражающих тоталитарный характер режима в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", - заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, это также свидетельствует о том, где оказалась РФ на мировой арене. Карпентер добавил, что сейчас ближайшими партнерами Кремля стали Северная Корея, Иран, Сирия и "в определенной степени" Китай. Хотя Пекин не предоставляет России оружие, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения.

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В частности, речь идет о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. Это все усиливает угрозу безопасности Украины и Европы в целом.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия", - подытожил чиновник Белого дома.

Он предлагает сравнить ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины и с примерно 100 странами, которые "поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии".

Путин ищет поддержку в мире

The Wall Street Journal отмечает, что Путин окружает себя врагами США. Военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем расширилось до обмена чувствительными технологиями, которые могут угрожать США и их союзникам еще долго после завершения войны в Украине.

В Time добавили, что визит Путина в Северную Корею больше напоминает шаг отчаяния, чем налаживание связей с союзником.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин хочет создать свой аналог НАТО. Также он стремится создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, тогда как остальной мир - стоит за РФ.

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