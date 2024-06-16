Гитанас Науседа подчеркнул, что достичь мира в Украине можно только путем восстановления ее территориальной целостности.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нужно создать международный трибунал, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления против Украины. Об этом он сказал во время своего выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

"Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность быть полностью солидарными с Украиной в эти трудные времена", - подчеркнул политик.

Он считает, что единственным способом достичь мира в Украине является полное восстановление территориальной целостности страны, поэтому РФ должна "прекратить свою агрессию полностью и целиком и, безусловно, вывести все свои войска и военное оборудование из Украины". Он напомнил, что Россия напала на Украину не в 2022 году, а гораздо раньше - в 2014-м.

"Невозможно достичь справедливого мира без привлечения (России - ред.) к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим создать специальный международный трибунал", - отметил Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что российские призывы о "компромиссах" Украины относительно суверенитета - это "мир, который РФ получит, чтобы продолжить войну".

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

В первый день саммита премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна никогда не будет требовать от Украины капитуляции и отказа от территорий, чтобы достичь мира. По его словам, справедливый мир должен предусматривать как можно скорее прекращение огня и сильное международное участие, которое будет основываться на предыдущем опыте.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что его странаготова предоставить Украине новый пакет военной помощи. Также он пригласил президента Владимира Зеленского посетить Италию и заверил в постоянной поддержке.

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