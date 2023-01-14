Для российского руководства возникла ситуация цугцванга, которая с каждым разом становится хуже.

Эксперт по вопросам международной политики Рамис Юнус заявил, что российская пропаганда пробуксовывает все 11 месяцев войны России против Украины, и это видно невооруженным глазом. Это связано с тем, что враг готовился к совершенно другому типу интервенции.

В эфире телеканала "Эспрессо" Юнус отметил, что российская война против Украины базировалась на неправильной стратегии, построенной на дезинформации.

"Чисто в военном плане, посмотрите даже на экипировку россиян, их подготовку, на количество тех, кто напал на большую почти 50-миллионную страну. К тому же эта авантюра базировалась на неправильной стратегии, которая построена на дезинформации. Эта дезинформация дошла до высшего руководства России и было принято неправильное решение. Теперь тактически они пытаются исправить ошибку в этой стратегии как в информационном плане, так и в военном, но это невозможно по всем законам войны. Поэтому у них и возникает ситуация цугцванга, которая каждый раз хуже и хуже, в информационном поле это тоже видно", – считает он.

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По словам Юнуса, это стало очевидным во время событий на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Ну взяли они Северодонецк и Лисичанск, и что они после этого получили? Изюм, Лиман, Харьков, Херсон – точно так будет и здесь, потому что украинские военные очень грамотно дали возможность всем прочим выиграть время на этом стратегически неважном, с точки зрения военной кампании, месте, имею в виду Соледар и Бахмут. Они сделали там то, что делали украинские герои "Азова" в районе Мариуполя, это сопоставимо по масштабу. Нужно понимать это. И вспомним, что мы получили после того же Мариуполя", – добавил он.

Юнус заметил, что из всего этого становится видно, что у россиян "все пробуксовывает по всем направлениям, и они не просто так порой и Гаагу вспоминали".

"А манипулирование российскими пропагандистами темой ядерного оружия – это такие глупости и непонимание того, что реальная политика совсем по-другому делается, потому что есть Китай, Индия, США. Ядерная тематика в РФ пошла потому, что им все четко объяснили, а вся эта пропаганда не стоит выеденного яйца, потому что действует на основе тех инструкций, которые спускают сверху", – резюмировал Юнус.

Война в Украине: роль российской пропаганды

Российская пропаганда активно распространяет фейки об Украине, используя их как еще один инструмент в войне. Так, на одном из заседаний Совбеза ООН постпред России Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

В январе 2023 года на федеральный канал в России пригласили экстрасенса, которого "ужалила космическая фреза". Не обошлось без пропагандистских "прогнозов" относительно войны в Украине. Россиянин заявил, что Европу ждут "волнения", а Россию якобы только победа.

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