Российскому оппозиционеру теперь угрожают заключением дома, но есть основания полагать, что он останется на свободе.

Алексей Навальный объявил о возвращении в Россию, хотя дома его ждет заключение. Что произойдет, когда критик режима приземлится в Москве в воскресенье? Владимир Путин может поступить очень неожиданно.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, добавляя, что объявление Навального о возвращении в родную страну уже в конце этой недели не удивило его сторонников в России или еще где-то. Российский оппозиционер, который лечился в берлинской клинике «Шарите» (Charité) после отравления российским химическим оружием, всегда говорил, что не собирается оставаться в Германии.

"Для меня даже не стоит вопрос, возвращаться ли в страну. Просто потому, что я никогда не принимал сознательного решения о том, чтобы покинуть ее", - сказал Навальный в видео-обращении.

Читайте такжеНавального, анонсировавшего возвращение в Россию, объявили в розыскОн попал в Германию лишь потому, что дома его пытались убить. В воскресенье он прилетит самолетом государственного лоукостера "Победа" в подконтрольный правительству аэропорт "Внуково" в Москве. Выбор перевозчика и аэропорта вряд ли несет какой-то политический подтекст. Проблема в том, что во время пандемии между Россией и Германией не так много прямых рейсов. Но план Навального кажется странным потому, что кроме десятков репортеров и телекамер в аэропорту его могут встречать российские правоохранители.

Перед окончанием 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний России объявила, что готова превратить отсроченное осуждение Навального к 3,5 годам тюрьмы в 2014-м во вполне реальное заключение. Европейский суд по правам человека назвал этот приговор "произволом". По решению ЕСПЧ, Навальный и его брат Олег должны получить компенсацию от России.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный уже здоров и должен выполнять условия своего условного освобождения. Через день после объявления он якобы обязан появиться в Москве. Эта угроза должна была не допустить возвращения Навального домой.

Навальный хочет навязать Кремлю собственную игру

Поэтому теперь оппозиционеру грозит 3,5 года тюрьмы. С точки зрения Кремля, так его можно убрать из политической жизни, пока не пройдут осенние выборы в Думу. А также пока Путин снова не станет президентом в 2024-м. Единственный вопрос лишь в том, осмелится ли Кремль заключить в тюрьму столь заметного политического деятеля. Если его бросят за решетку, Навальный станет еще более известным в мире, чем он есть сейчас.

Читайте такжеDie Zeit: Путин не простит Навальному его насмешку над ФСБОппозиционер, очевидно, хочет навязать Кремлю собственную игру. Он убежден, что может победили только в Москве. Если его арестуют в аэропорту на глазах у телекамер крупнейших международных телеканалов, это разоблачит страх режима и станет доказательством, что Россия - классическая автократия.

Если же он останется на свободе, он продолжит свою работу дальше. И это тоже будет победа. То, что на первый взгляд звучит абсурдно, на самом деле может стать возможностью для Путина: Кремль может попытаться подчеркнуть выдуманную им решимость Навального, оставив его на свободе. В конце концов, российский президент постоянно пытается показать, что его главный оппонент абсолютно не важен в его глазах. Он всегда избегает имени своего критика. Например, он так сделал в декабре на ежегодной пресс-конференции.

В конце концов, даже если Навальный останется на свободе, у режима достаточно возможностей сделать его жизнь очень тяжелой. Давление на его коллег в Москве и регионах не уменьшилось. Банковские счета Навального заморожены как минимум до сентября из-за иска против компании, связанной с другом Путина Евгением Пригожиным.

Вдобавок, в конце года Следственный комитет РФ открыл новое расследование против Навального якобы за "хищение" средств из его собственного антикоррупционного фонда. Кремль уже давно делает ставку на стратегию истощения. И, скорее всего, он продолжит ее придерживаться.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

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Перевод: Лесь Дымань