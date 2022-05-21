В Украине Виктор Медведчук подозревается в госизмене.

В России намерены рассмотреть вопрос возможности обмена кума президента РФ Владимира Путина и украинского депутата от уже несуществующей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских пленных из "Азовстали".

Об этом заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Интерфакс.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий 21 мая на пресс-конференции в оккупированном Россией Донецке.

Как ранее сообщал УНИАН, Виктор Медведчук подозревается в госизмене. Перед полномасштабным вторжением РФ он находился под домашним арестом, но накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию. Вскоре сбежал и сам Медведчук.

У следствия было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.

12 апреля Медведчука поймали, когда он пытался сбежать из Украины в форме ВСУ. В Кремле сначала ставили под сомнение поимку кума Путина и обвиняли Украину в фейках.

Позже Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ. В Москве же отвергли данное предложение.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена на российских военнопленных.

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