Среди погибших, кроме сирийцев, есть граждане США, Великобритании и других стран.

Правозащитники обнаружили массовое захоронение недалеко от столицы Сирии Дамаска. В нем находятся тела по меньшей мере 100 000 человек, убитых во время правления диктатора Башара Асада.

Как пишет Reuters, это одно из пяти таких захоронений. Изданию об этом рассказал руководитель организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаз Мустафа.

По словам правозащитника, информация об этих захоронениях базируется на свидетельствах рабочих, которые смогли сбежать из страны.

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"100 000 - это самая скромная оценка количества тел, захороненных на этом месте. Это очень, очень консервативная оценка", - сказал Мустафа.

Он считает, что количество массовых захоронений в Сирии может значительно больше пяти. Среди погибших, кроме сирийцев, есть граждане США, Великобритании и других стран.

По его словам, разведывательное управление сирийских военно-воздушных сил занималось транспортировкой тел. Сначала их свозили в военные госпитали, где людей пытали до смерти, а затем передавали различным разведывательным подразделениям. Впоследствии тела доставляли к местам массового захоронения.

Мустафа отметил, что для захоронений использовали муниципальное похоронное бюро Дамаска. Его сотрудники помогали разгружать тела из рефрижераторных грузовиков.

Правозащитники поговорили с водителями и бульдозеристами, которых заставляли копать массовые могилы. По словам Мустафы, рабочим часто приказывали уплотнять тела, чтобы они поместились в могилы, а затем засыпать их землей.

Правозащитник обеспокоен тем, что эти места захоронений остаются незащищенными. Мустава подчеркнул необходимость их сохранения, чтобы сохранить доказательства для будущих расследований.

Ситуация в Сирии - последние новости

УНИАН сообщал, что наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

9 декабря стало известно, что в Сирии из подземных камер спасают тысячи людей из тюрьмы Седная, известной как "лагерь смерти" и "человеческая бойня". Предполагалось, что в подземных камерах находится более 10 тыс. человек.

Как писал Financial Times, Центральный банк Сирии в 2018-19 годах отправил в Москву около 250 миллионов долларов наличными, хотя страна остро нуждалась в иностранной валюте для стабилизации экономики.

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