Крупные партии наличных долларов и евро привезли с Россию задолго до падения режима Башара Асада.

Мир начал охотиться на миллиарды свергнутого сирийского дикатора. Стало известно, что Центральный банк Сирии в 2018-19 годах отправил в Москву около 250 миллионов долларов наличными, хотя страна остро нуждалась в иностранной валюте для стабилизации экономики, пишет Financial Times.

Из-за западных финансовых санкций для режима Башара Асада было только одно направление вывода денег из страны - через союзную Россию. "Поставки наличных в Россию совпали с тем, что Сирия стала зависимой от военной поддержки Кремля, в том числе от наемников "группы Вагнера", а большая семья Асада начала покупку роскошной недвижимости в Москве", - говорится в публикации.

В руки журналистов попали записи, свидетельствующие о грубом вывозе валюты из разрушенной войной Сирии. Банкноты в 100 долларов и 500 евро самолетами вывезли в Россию. Речь идет об эквиваленте 250 миллионов долларов. При этом общая масса наличности составила почти две тонны, свидетельствуют документы.

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Деньги вывезли не за один раз, а 21 рейсом - с марта 2018 года по сентябрь 2019 года. Рейсы осуществлялись от имени Центрального банка Сирии. Хотя в период с 2012 года (документы доступны с этой даты) по начало 2018 года таких рейсов из Дамаска в Москву не было. Записи показывают, что наличные, доставленные в Москву, получил банк "Российская финансовая корпорация", который контролируется "Рособоронэкспортом".

Как пишет FT, несмотря на то, что государственная казна Сирии была опустошена войной, Асад и его близкие соратники в течение последних шести лет взяли под личный контроль критически важные части разрушенной экономики. Например, первая леди Сирии Асма аль-Асад "села" на потоки международной помощи. Сам Башар Асад и его помощники получали доходы от международной торговли наркотиками и контрабанды горючего.

Начиная с 2013 года большая семья Асада приобрела по меньшей мере 20 роскошных квартир в Москве через сложную схему подставных компаний.

"Режим был вынужден вывести свои деньги за границу в безопасную гавань, чтобы иметь возможность использовать их для обеспечения прекрасной жизни... для режима и его ближайшего окружения", - сказал Дэвид Шенкер, который был помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока с 2019 по 2021 год.

В то время как российские финансовые учреждения получали наличные из Сирии, другой международный спонсор режима Асада, Иран, создал схемы передачи твердой валюты своему сателлиту. Деньги передавались через ливанскую компанию Hokoul SAL Offshore, которая управляется Корпусом стражей исламской революции Ирана. Через эту же структуру деньги получали боевики Хезболлы, которые приняли активное участие в боях против сирийских повстанцев.

Смена власти в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, РФ ведет переговоры о сохранении военных баз в Сирии. По мнению экспертов, пребывание баз РФ в Сирии в том виде, как это было раньше, невозможно.

Также мы рассказывали, что бывшая правящая партия Сирии Баас, которой десятилетиями руководила семья экс-президента Башара Асада, заявила о временном приостановлении своей работы. Все имущество партии, финансы и оружие передадут сирийским правительственным органам.

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