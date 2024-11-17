По словам эксперта, НАТО могло бы предоставить Украине больше морского и военно-морского потенциала, чтобы наше государство имело лучшую позицию на переговорах.

Самым смелым решением, которое партнеры Украины могли бы принять, было бы снятие любых ограничений на использование западного оружия для ударов по территории РФ. Такое мнение высказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос о том, что нужно Дональду Трампу и лидерам Европы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к стабильным переговорам с военной точки зрения.

"Кроме того, увеличение поставок оружия большой дальности поражения, чтобы усилить реальные возможности, которые Украина развивает и использует с помощью БпЛА дальнего полета, которыми она с большим успехом атакует российские цели. А если бы Украина получила западное оружие дальнего радиуса действия, это позволило бы ей подорвать российскую деятельность, направленную на поддержку своих действий в Украине", - объяснил он.

Ингрэм также считает, что союзники могли бы ввести войска НАТО в Украину для того, чтобы обеспечить безопасность границ с Беларусью и восточной части нашего государства.

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Кроме того, по словам полковника, нужно создать безопасную зону для улучшения оборонно-промышленной базы Украины и позволить украинским бойцам сосредоточиться только на вытеснении войск РФ с незаконно захваченных территорий на Востоке страны.

"НАТО могло бы предоставить Украине больше морского и военно-морского потенциала, поскольку тогда она будет планировать операции по возвращению Крыма. Но это было бы очень смело, потому что означало бы вызов Путину и пересечение его "красных линий" еще больше. Это потенциально может стимулировать Россию к применению ядерного оружия, что вызывает у стран-членов НАТО большое беспокойство и обеспокоенность", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по территории России. По информации журналистов, такой шаг стал "ответом" на неожиданное решение РФ ввести в бой войска КНДР.

В свою очередь заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что западные политики, разговаривая с Путиным, потеряли ощущение реальности, ведь не понимают актуальных вызовов. Он отметил, что западные союзники Украины, которых он назвал "демилитаризованным толерантным Западом", фактически потеряли умение "использовать силу".

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