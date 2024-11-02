Если Кремлю удастся эффективно интернационализировать войну против Украины, давление на партнеров Киева в НАТО возрастет.

Переброска в Россию примерно 10 000 военных из КНДР для поддержки незаконно развязанной против Украины войны является тревожной эскалацией этого конфликта.

Такой шаг северокорейского диктатора Ким Чен Ына связывает противостояние в Украине с долговременным противостоянием между Востоком и Западом на Корейском полуострове, потенциально обостряя оба конфликта. Об этом говорится в материале газеты The Observer, опубликованном на сайте The Guardian.

США, безусловно, глубоко обеспокоены происходящим. Посол Штатов в ООН Роберт Вуд заявил, что если солдаты КНДР "войдут в Украину в поддержку России, они наверняка вернутся в мешках для трупов".

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"Американская тревога частично связана с тем, что в последнее время война для Украины складывается не лучшим образом. Ослабленный уменьшением западной военной поддержки, Киев в октябре потерял больше территории, преимущественно на востоке Донбасса, чем когда-либо с лета 2022 года. Цена для России высока. По сообщениям, она теряет до 1200 погибших и раненых солдат в день – отсюда и потребность в подкреплении. Но очевидно, что ни человеческие страдания, ни западные санкции не заставляют Путина отступить", – говорится в материале.

Однако здесь речь идет и о более широких политических соображениях. Если Кремлю удастся эффективно интернационализировать войну против Украины, втянув в нее одного из своих союзников, давление на партнеров Киева в НАТО возрастет. От этих стран потребуют непосредственного участия – в воздухе и на земле, что партнеры отвергают, несмотря на многочисленные призывы украинских властей.

Издание отмечает, что мотивы лидера КНДР в вопросе отправки военных в Россию понять не трудно:

"Учитывая его параноидальную веру в то, что США, Южная Корея и Япония хотят уничтожить его режим, он обрадовался возможности сблизиться с Россией".

За войска и боеприпасы Северная Корея получает дешевую нефть, продовольствие и, как сообщается, российские ядерные технологии – вопреки санкциям ООН. Недавно Пхеньян осуществил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой в направлении Японии. Это было последним и наиболее угрожающим запуском в длинной серии таких испытаний.

В этом опасном геополитическом соревновании заинтересован и Китай, который долгое время является самым мощным партнером Северной Кореи. Пекин обеспокоен заигрываниями Кима к Путину, опасаясь потерять свое влияние на КНДР. Развертывание войск Пхеньяна в России, в дополнение к ядерному балансированию Кима, может спровоцировать усиление военной и политической активности США и Европы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также – усиление региональной нестабильности.

Однако позиция Китая неоднозначна. Си Цзиньпин, как и Ким Чен Ын, помогает России вести войну. Он, несомненно, рассматривает развивающуюся ось Китай-Россия-Северная Корея-Иран как ключевой шаг на пути к китайской гегемонии 21-го века. Но есть нюанс:

"Он (Си Цзиньпин, – ред.) не хочет, чтобы непредсказуемый Ким или безрассудный Путин разрушили его планы", – отмечают авторы.

Для самой Украины развертывание войск КНДР в России является скорее плохой новостью. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что если бы у украинских войск было разрешение на удары по России западным дальнобойным оружием, они могли бы нанести превентивный удар по каждому лагерю в России, где собираются северокорейские войска.

"Как мы уже говорили ранее, такое разрешение должно быть предоставлено. Почему Украина должна продолжать воевать со связанной за спиной рукой?" – резюмирует газета.

Вступление КНДР в войну РФ против Украины

Россия перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейских военных вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

Ранее командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что появление военных КНДР на передовой существенно на ситуацию не повлияет. По его словам, северокорейские солдаты обычно учатся воевать в горной местности, поэтому Украина для них – это незнакомый климат и география. Он прогнозирует, что этот контингент понесет большие потери.

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