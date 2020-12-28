Жители Сюникской области Армении опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности.

Россия вмешается, если Азербайджан будет угрожать Сюникской области Армении.

Об этом в эфире "Общественного телевидения Армении" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, жители региона опасаются, что дислокация новых боевых постов Азербайджана после перехода под контроль Баку части земель Нагорного Карабаха будет угрожать их безопасности.

Сейчас сторонами обсуждаются пограничные вопросы по 20 земельным участкам.

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"Самый главный вопрос - обеспечение безопасности. В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", - сказал Пашинян.

В Сюникской области проходят протесты из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое предполагает передачу части земель Азербайджану. В частности, 21 декабря протестующие сорвали визит Пашиняна. Ранее азербайджанские позиции находились в 70 и 100 км от населенных пунктов области, но после соглашения граница устанавливается в непосредственной близости от поселений.

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Война в Нагорном Карабахе: обострение и победа Азербайджана

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: УНИАН