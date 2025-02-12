Диалог - это компромисс, заявил президент Украины.

То, что Украина, США и Европа готовы договариваться с Путиным и его режимом, - большой компромисс. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Economist.

"Представьте себе, что Гитлера не уничтожили, или он не покончил с собой и т. д. Но, в любом случае, представьте, что после всего, что он сделал с евреями и другими народами мира, после оккупации, после фашистской политики, после всего этого, все сказали: хорошо, давайте сядем и поищем компромисс. Вы можете себе это представить? - спросил Зеленский. - И то, что мы сидим с убийцей, с Путиным и его режимом... это большой компромисс".

При этом он добавил, что Украина готова договариваться, потому что хочет мира, но Америка не дает всех сил, которые она могла бы дать, чтобы вытеснить российские войска с украинской территории.

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"Америка нам этого не дает. А Европа сегодня дает то, что может, но этого недостаточно, чтобы уничтожить врага. И вот что происходит. И мы вместе находимся в такой парадигме. То есть диалог - это компромисс. Потому что должно быть правосудие, наказание, кто-то должен ответить, Путин, его окружение, за все убийства. Но все говорят: давайте сядем и поговорим. Перед всеми этими приговорами, давайте поговорим с этими людьми, если они люди. По-моему, нет. Но разве это не компромисс? Это компромисс", - сказал Зеленский.

Мирный план Трампа по Украине - актуальное

Напомним, Зеленский также заявил, что у президента США Дональда Трампа пока нет готового плана о том, как завершить войну в Украине:

"План не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным".

При этом президент Украины предположил, что у команды Трампа, вероятно, есть какие-то разработки, но Украина пока их не видела, как и не слышала никаких предложений.

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