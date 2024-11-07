Во время своего разговора политики выразили обеспокоенность по этому вопросу.

Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Во время общения они также обсудили развертывание войск КНДР на территории России для участия в войне против Украины, сообщает Yonhap.

Юн Сок Йоль поздравил Трампа с "убедительной победой". Также они договорились провести личную встречу в ближайшее время.

В частности Трамп отметил, что США планируют сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной отрасли, а именно в военном судостроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании.

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Также они обсудили ситуацию в Северной Корее, а именно недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск страны в РФ. Политики выразили обеспокоенность по этим вопросам безопасности и нынешней войны в Украине.

Войска КНДР на войне в Украине - что известно

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что северокорейские войска, которые сейчас воюют на стороне России против Украины, представляют угрозу для глобальной безопасности мира. Он считает, что участие КНДР в войне может ознаменовать начало "гораздо более темной" фазы длительного конфликта.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте произошли первые столкновения ВСУ с военными КНДР. По его словам, эти столкновения были маломасштабными.

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