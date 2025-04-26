ВСУ продолжают сражаться на российской территории.

Российские войска продвинулись в Курской области РФ, сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 26 апреля заявил, что на Курском направлении произошло шесть боевых столкновений:

"Один бой продолжается. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив пять КАБ, совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня".

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По данным Генштаба, с 6 августа 2024 года российская армия в Курской области потеряла убитыми и ранеными более 62 тысяч военных. А общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что ситуация в Курской области остается довольно сложной. По данным аналитиков, российские войска продвинулись в районе села Горналь и практически вытеснили Силы обороны из данной местности:

"К сожалению, северокорейские войска своим количеством внесли коррективы в ход боевых действий. Они так же дохли как и их московские друзья, но именно благодаря постоянному давлению и количеству им удалось добиваться успехов".

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