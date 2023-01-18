Заместитель генсекретаря НАТО отметил, что 2023 год будет трудным в военном отношении

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ война Российской Федерации против Украины вряд ли закончится в ближайшее время. Он считает, что президент РФ Владимир Путин готовится к длительной войне.

"Путин готовится к долгой войне", - заявил Джоанэ во время встречи с начальниками штабов стран-членов НАТО.

При этом он озвучил несколько факторов, которые указывают на подготовку России к длительной войне:

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мобилизация более 200 тысяч российских военных;

увеличение объемов производства оружия;

увеличение закупок вооружения, в частности, у Ирана.

По словам заместителя генсекретаря НАТО, 2023 год будет трудным в военном отношении и призвал оказать Украину поддержку, пока это необходимо.

Война в Украине - что известно

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что Украина может выиграть войну против России, но для этого необходима помощь Запада. Кроме того, в одном и з своих заявлений он говорил, что в Альянсе не рассматривают привлечение своих военных возможностей для обеспечения свободной транспортировки украинского экспорта через Черное море.

Кроме того, с момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц разнообразной техники.

По состоянию на 18 января в Украине ликвидированы приблизительно 117 770 россиян.

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