США должны усилить военную помощь на фоне кровавого теракта в Днепре. Там из-за попадания российской ракеты в жилой дом погибли 45 украинцев.

Экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал США и западных партнеров Украины серьезнее отнестись к вопросу о военной помощи Киеву, который продолжает терять своих людей из-за российской агрессии.

Военный прокомментировал решение передать Украине тяжелое вооружение из Великобритании, в частности, танки в комментарии CNN.

Он отметил, что новость об отправке десяти боевых машин радует, однако для противостояния российской агрессии нужно 300-500 танков.

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"Здорово, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого не достаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", - сказал Кларк.

Он призвал партнеров Украины нарастить военную помощь и передать больше танков и артиллерии на фоне тревожных новостей о намерениях лидера РФ Владимира Путина объявить очередную волну мобилизации. Также Кларк упомянул о ракетном ударе, который РФ совершила 14 января по жилому дому в Днепре.

Западные поставки оружия Украине

16 января стало известно, что правительство Британии готово поддержать Украину одним из крупнейших пакетов военной помощи, который должен включить в себя эскадрон танков Challenger 2.

Как отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, таким образом Лондон передает "четкое" сообщение Путину о неизменной поддержке Украины.

Тем временем в Германии все еще идут дискуссии о поставках танков Leopard-2 Украине. Ожидается, что новый министр обороны Германии Борис Писториус поставит этот вопрос в приоритет после своего назначения.

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