НАТО принимает во внимание возможности и вопиющие недостатки в своей способности вести войну.

Война в Украине послужила стресс-тестом для НАТО, военного мышления и промышленной базы, которые лежат в его основе. Как пишет TWZ, помощник генерального секретаря по операциям НАТО, экс-заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении Европы и НАТО Томас Гоффус назвал пять уроков, которые Альянс должен усвоить из войны России в Украине.

1. Коллективные действия основываются на общей осведомленности, и для достижения этой общей осведомленности требуется реальная работа.

По его словам, во время вторжения России в Крым страны НАТО "ничего не делали, потому что не имели общего представления о том, что происходит". Однако ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году был абсолютно другим, в основном благодаря совместной разведке союзников, подчеркнул Гоффус.

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2. "Путина провоцирует не то, что мы делаем. А то, что мы не делаем".

3. Путин - не стратег, он оппортунист.

"Он толкает некоторые двери, и когда никто не отталкивает его, он входит. 2014 год научил его тому, что применение силы не имеет серьезных последствий. По моему мнению, это спровоцировало вторжение Путина в 2022 году", - отметил Гоффус.

4. "Мы находимся в состоянии стратегической конфронтации".

Гоффус напомнил, что Путин прямо заявлял, что будет использовать кризис, чтобы выиграть стратегическую конфронтацию.

"Как сказал генеральный секретарь НАТО [Марк] Рютте, "мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - подчеркнул он.

5. НАТО недостаточно инвестирует в оборонную промышленную базу, чтобы производить необходимый потенциал в нужном темпе и масштабе.

Он отметил, что Россия, экономика которой на 5% меньше экономики НАТО, за три месяца производит множество критически важных боеприпасов, на производство которых у 32 союзников уходит целый год.

"Литва хочет "купить AMRAAMS для своих NASAMS", - заявил он. "Пять лет ожидания. Я говорил с начальником обороны Болгарии. Они хотят купить Javelins для своих Strykers. Семь лет ожидания. Я говорил с некоторыми крупными союзниками, которые хотят купить Patriot. Десять лет ожидания. Это нужно исправить".

Военные планы России

Ранее в разведке Литвы заявили, что прекращение войны в Украине с помощью дипломатических методов маловероятно в ближайшие шесть месяцев.

При этом даже если война в Украине закончится или будет заморожена, угрозы, исходящие от России — военная агрессия, саботаж и деятельность по оказанию влияния — сохранятся. Москва пересмотрит только свои приоритетные цели.

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