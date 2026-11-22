Кроме того, президент США сравнил свои переговоры с Си и Путиным с Ялтинской конференцией 1945 года.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию рукопожатия с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Снимок глава Белого дома подписал "My Friend" ("Мой друг"). Такой его пост появился в субботу, 21 ноября, в социальной сети Truth Social.

Как известно, Трамп называет Путина своим другом не впервые. 19 ноября они встречались на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Увидев российского диктатора в переговорном зале, президент США указал на него и спросил: "А кто это?". И добавил: "Это мой друг. Рад тебя видеть!".

Помимо фото с Путиным, Трамп опубликовал еще ряд снимков со встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и Путиным. На одном из них – как глава КНР встречает его в аэропорту. Это фото он подписал "друзья".

Видео дня

На одном из кадров президент США сравнил свои переговоры с Си и Путиным с Ялтинской конференцией 1945 года.

Отношение Трампа к Путину

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп похвастался особой дружбой с Путиным и заявил, что его личные контакты с лидерами России и Китая являются преимуществом для Соединенных Штатов. На просьбу журналистов прокомментировать критику в связи с тем, что он назвал Путина своим другом, Трамп заявил, что не видит ничего плохого в хороших личных отношениях с российским лидером. Рассказывая о трехсторонней встрече, глава Белого дома отметил: "Между нами была такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели".

Ранее президент США рассказывал, что Россия готова завершить войну против Украины дипломатическим путем, но этому якобы мешает ненависть Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, во время их беседы в Китае российский диктатор якобы четко дал понять, что стремится к дипломатическому урегулированию конфликта. Трамп добавил, что "Путину сейчас приходится нелегко, ведь он ведет войну, которая должна была длиться один день".

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс раскритиковали президента Соединенных Штатов за его дружеское отношение к кремлевскому правителю во время трехсторонней встречи в Китае. Они заявили, что пока Трамп обнимает Путина, РФ атакует союзников США.

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