Новые разговоры о мирных переговорах продолжаются на фоне подготовки РФ к новому наступлению.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что никаких переговоров с Россией за спиной у Украины не будет, цитирует Welt.

Шольц заявил, что угроза нового наступления России будет сохраняться, пока российские войска находятся на территории Украины. Вот почему так важен вывод войск РФ – как условие для разблокирования переговорного процесса.

Стоит отметить, что Шольц прокомментировал возможность начала переговоров с Россией на пресс-конференции с бразильским президентом Лулой да Силвой.

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Лула, ранее непрямо обвинявший украинского президента Владимира Зеленского в подстрекании России ко вторжению, в свою очередь, заявил, что готов выступить "миротворцем" и подталкивать воюющие страны к "миру".

По его словам, есть необходимость создать группу стран, которые достаточно сильны и важны, чтобы сесть за стол переговоров с обеими сторонами войны в Украине, цитирует DW. Лула добавил, что обсудил это и с Германией, и с Францией.

Новые разговоры о мирных переговорах продолжаются на фоне подготовки РФ к новому наступлению на Украину и ряда заявлений Украины, в которых Киев просил Запад передать как можно скорее и побольше наступательного вооружения.

Россия готовит наступление – что известно

Накануне ISW писал, что Украине не удалось развить контрнаступление на юге в ноябре в основном из-за нерешительности Запада поставить Украине западные танки и дальнобойные РСЗО.

Сейчас же Россия пытается перехватить инициативу и пойти в новое масштабное наступление уже зимой. По словам Главнокомандующего ВС Литвы, Кремлю надо успеть до начала передачи ВСУ новых видов наступательного вооружения, то есть – до конца весны.

Британская разведка пишет, что враг попытается пойти в новое наступление на Донецком направлении.

Угрозы наступления РФ с территории Беларуси, по оценкам наблюдателей, в настоящее время нет. Полигоны страны РФ использует для учений мобилизованных, которых затем перебрасывают на восток Украины.

После разгрома России контрнаступать будет Украина, уверены эксперты. Экс-глава ЦРУ Девид Петреус считает, что целью наступательной операции Украины в этот период должен стать, в том числе, сухопутный коридор РФ в Крым.

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