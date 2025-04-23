Глава МИД Польши подчеркнул, что Украина сама должна определять, "что в ее интересах".

Украина не имеет повода для капитуляции, ведь она сегодня героически обороняется, получая от союзников военную и финансовую помощь. Об этом заявил 23 апреля во время выступления в Сейме министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Укринформ.

Свое выступление относительно задач внешней политики Польши на 2025 год Сикорский назвал самым сложным, поскольку международная ситуация "является самой сложной за последние несколько десятков лет".

По его словам, ситуация на востоке и юге Украины, где незначительные успехи российских сил сопровождаются огромными потерями, "неоднозначная". Также он подчеркнул, что Россия хоть и увеличивает мобилизацию и привлекает северокорейцев, однако через три года войны российские войска контролируют лишь около 20% территории Украины".

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Сикорский сообщил, что по отдельным оценкам Россия уже потратила на войну 200 миллиардов долларов, а почти миллион российских военных "устранены с поля боя".

Между тем, подчеркнул глава МИД Польши, потери украинской армии меньше, украинцы не допустили захвата столицы и установления марионеточного правительства, а также победили Черноморский флот РФ и разблокировали морской путь через Босфор.

"Мы не знаем, как дальше будет развиваться война, чьи войска потеряют волю к борьбе, или у кого первого закончатся боеприпасы. Однако на сегодня мы знаем, что Украина героически борется, а потому нет повода для капитуляции, а Европа декларирует дальнейшую финансовую и военную помощь (Украине - ред.)", - подчеркнул чиновник.

По его словам, Украина сама должна определять, "что в ее интересах, на какие компромиссы может согласиться и какие иностранные войска, потенциально, будет хотеть иметь на своей территории".

Переговоры по окончанию войны

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп предложил мирное соглашение, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные у Украины территории. Соглашение является частью семипунктового плана прекращения войны, который не содержит четких гарантий безопасности для Украины со стороны США. Об этом написало издание The Telegraph. 23 апреля в Лондоне американская делегация должна была обсудить этот план с представителями Украины.

Однако переговоры были отменены. После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь на них аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии. Зато заявили о запланированных двусторонних переговорах между главными дипломатами Украины и Великобритании.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. По ее словам, украинцы не смогут принять замороженный конфликт, замаскированный под мир. Как и признать оккупацию Крыма. "И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир", - подчеркнула она.

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