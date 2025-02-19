'Никто не может заставить Украину сдаться': глава МИД ответил на выпады Трампа

Он подчеркнул, что украинский народ и его президент отказались поддаться давлению Путина.

Никто не может заставить Украину сдаться, мы отстоим право на существование. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, Украина выдержала самую ужасную военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.

"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - отметил глава МИД.

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Критика Трампа в адрес Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры.

При этом он повторил ранее уже опровергнутые ложные расчеты о том, что США якобы потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

Вместе с тем Трамп снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому.

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается - это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов", - написал американский президент.

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