'Никто не может заставить Украину сдаться': глава МИД ответил на выпады Трампа

Никто не может заставить Украину сдаться, мы отстоим право на существование. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.
По его словам, Украина выдержала самую ужасную военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.
"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - отметил глава МИД.
Критика Трампа в адрес Зеленского
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры.
При этом он повторил ранее уже опровергнутые ложные расчеты о том, что США якобы потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.
Вместе с тем Трамп снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому.
"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается - это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов", - написал американский президент.