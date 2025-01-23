Марк Рютте призвал "меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Киеву".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что победа России над Украиной подорвет авторитет альянса и его восстановление может обойтись в "триллионы дополнительных расходов". Как пишет Associated Press, об этом Рютте сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

"Если Украина проиграет, то для восстановления сдерживания остальной части НАТО это будет гораздо, гораздо более высокой ценой, чем та, которую мы рассматриваем в данный момент с точки зрения увеличения наших расходов и наращивания нашего промышленного производства", — заявил генсек Альянса..

По его словам, это будут "не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы дополнительных расходов".

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Рютте также призвал "меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Киеву", а также не допустить прекращения огня на условиях России.

"Если мы заключим плохую сделку, это будет означать только то, что мы увидим, как президент России пожимает руки лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая, и мы не можем этого принять", — сказал Рютте. "Это было бы геополитически большой, большой ошибкой".

Марк Рютте - другие заявления

Ранее Рютте заявил, что Владимир Путин не имеет права вето на то, кому можно вступить в Альянс, а кому нет.

Рютте подчеркивает, что основное внимание должно быть направлено на то, чтобы привести Украину к мирным переговорам в "наилучшей возможной позиции", чтобы мир был устойчивым и его никто больше не ставил под сомнение. И именно членство в НАТО станет самым простым исходом.

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