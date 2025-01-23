Генсек НАТО заявил, что Путина необходимо посадить за стол переговоров и только тогда начинать что-либо решать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на то, кому можно вступить в Североатлантический альянс, а кому нет. Он подчеркнул, что это возможно лишь в том случае, если Россия сама пожелает вступить в НАТО, что "маловероятно".

При этом он предупреждает, что видит слишком много политиков и внутри, и за пределами Украины, которые уже сейчас обсуждают, какую роль будут играть временно оккупированные территории Россией в мирных переговорах и в контексте членства Украины в НАТО, пишет The Guardian.

Риск, по его словам, заключается в том, что мир начинает вести переговоры с Путиным, хотя он все еще не сидит за столом переговоров, а находится в Москве "и просто ставит галочки".

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Рютте подчеркивает, что основное внимание должно быть направлено на то, чтобы привести Украину к мирным переговорам в "наилучшей возможной позиции", чтобы мир был устойчивым и его никто больше не ставил под сомнение. И именно членство в НАТО станет самым простым исходом.

Другие заявления Рютте

Ранее УНИАН сообщал, что Рютте призывал Европу увеличивать расходы на оборону. "Мы все хотим завершения этой войны. Но больше всего мы хотели бы, чтобы был длительный мир. Я не знаю, как и когда завершится эта война. Но я знаю, что мира не будет, если Путин получит, что хочет в Украине" – сказал он во время выступления в Европейском парламенте.

Кроме того, генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в Альянсе. Он объяснил, что этот шаг это то, что европейские страны обещали Украине.

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