Возвращение миллиона человек в военной форме с фронта сулит неприятности.

Надежды президента США Дональда Трампа на быстрое прекращение огня в Украине оказались пустым звуком, в то время как кремлевский диктатор Владимир Путин подталкивает Россию к вечной войне. Об этом говорится в материале The Times.

Уточняется, что Трамп воображал, что сможет положить конец войне в течение одного дня после вступления в должность президента. А когда это оказалось невозможным, он дал понять, что пасхальный перемирие - это тоже неплохо.

"Тем временем в Москве Владимир Путин вышел из трехлетнего кошмара безрезультатной войны со своим соседом, думая о том, что если только Трамп перекроет поставки оружия Украине, то российская победа может быть быстро достигнута. А еще лучше, если к параду Победы на Красной площади 9 мая она будет уже в кармане. А если нет, кто знает, может быть, два лидера смогут получить совместную Нобелевскую премию мира? Случались и более безумные вещи. Но ничего из этого не сбудется", - пишут журналисты.

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Уточняется, что администрация Трампа фактически вступает в сговор с Путиным, чтобы создать еще один замороженный конфликт, который Кремль может возобновить по своему усмотрению. Для российского диктатора, как пишут в материале, эти шаги имеют определенную ценность. Если они будут реализованы, то превратят Украину в "уменьшенную страну", в значительной степени покинутую Западом.

Более того, Путин сможет добиться после свержения президента Украины Владимира Зеленского политической победы - демилитаризации украинского общества, деполитизации украинских военных, прекращение увлечения Запада Зеленским как военным лидером.

"Однако если Путин может приветствовать демобилизацию в Украине, то дома, в России, он ее опасается. Возвращение миллиона человек в военной форме сулит неприятности. Каковы будут их политические и социальные последствия? Некоторые уже говорят об этом. Они ворчат, что Путин позволяет Трампу извлекать коммерческую выгоду из полезных ископаемых в Украине, которые должны считаться российскими военными трофеями. Другие ветераны чувствуют себя преданными высшим командованием", - продолжили в издании.

Отмечено, что ветераны, многие из которых получили физические и психические увечья, считают, что их опыт в войне должен принести им либо привилегии, либо конкретные изменения в обществе.

"Путин решил предвосхитить ответную реакцию ветеранов, расширив возможности военной контрразведки, входящей в состав шпионского агентства ФСБ: в ее задачи входит выявление и устранение популярных и амбициозных генералов, передача под контроль Кремля зачастую критически важных военных блогеров и выявление коррумпированных сетей закупок оружия. Этот страх перед неудачей - ослабление политической власти внутри страны, деморализованная армия и незначительные результаты на поле боя - подтолкнул Путина к тому, чтобы перевести набор войск в Центральную Азию, Северную Корею и новые наемные подразделения", - добавили в издании.

Предполагается, что Путин будет притворяться, что заинтересован в постепенном продвижении к миру, в то же время подталкивая Россию к вечной войне.

Скандал из-за предложения о разделе Украины

Как писал УНИАН, The Times сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил в рамках мирного соглашения разделить Украину на зоны контроля, подобно Берлину в 1945 году.

Он заявил, что это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда были "российская зона, французская, британская и американская".

После того, как из-за таких слов разгорелся скандал, Келлог обвинил The Times в искажении его слов о "разделе" Украины. Он пояснил, что говорил о "силах заверения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины, а в отношении разделения он имел в виду зоны ответственности для союзных сил.

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