Издание отметило, что глава Кремля надеется, что последние политические события США отвлекут внимание от помощи Киеву.

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что в какой-то момент США устанут помогать Украине. Кремль делает ставку на избрание Дональда Трампа новым президентом Америки, но это не принесет ему желаемой победы на поле боя, сообщает The New York Times.

"Стратегию Путина по победе над Украиной можно подытожить в одном показательном моменте в его февральском интервью с бывшим телеведущим Такером Карлсоном. Говоря о возможности активизации вмешательства США в Украину, российский лидер спросил американцев: "У вас нет чем заняться лучше?""", - отметило издание.

В материале отметили, что после нескольких бурных недель в американской политике российский правитель, кажется, ближе, чем когда-либо, к получению ответа, который он ищет. Ведь важнейший союзник Украины Джо Байден охвачен крупнейшим политическим кризисом за время своего пребывания в должности, а его коллеги-демократы призывают отказаться от президентской гонки.

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"В общем, события американской внешней политики могут приближаться к ожиданиям Путина: направленные внутрь мира, который заботится об Украине гораздо меньше, чем аб россиянах, что делает лишь вопросом времени, когда Вашингтон покинет Киев", - пишет NYT.

Отмечается, что бывший глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин сказал, что "стратегический расчет Путина построен на том, что в какой-то момент американцы устанут" и подтолкнут Украину к переговорам с РФ.

Кроме того, в материале отметили, то, что Путин выбрал Карлсона для своего первого интервью американскому СМИ с 2021 года, само по себе было показательным. Там объяснили, что бывший ведущий Fox News, который часто повторяет тезис Путина, является ведущей фигурой среди окружения кандидата Трампа, которого Москва рассматривает как потенциально "симпатичного".

"Вы не видите, чтобы наш главнокомандующий предлагал использовать нашу армию для защиты нашей страны или жизни ее граждан. Нет, потому что это он делает для Украины", - сказал журналист в своей речи на съезде республиканцев и подчеркнул, что американские военные должны атаковать пути поставки наркотиков в Соединенные Штаты, а не поддерживать Украину.

В то же время NYT отметил, что российскому правителю рано праздновать, ведь его расчеты относительно американской политики "неоднократно оказывались ошибочными".

Что Путин говорил на скандальном интервью Карлсону

Как ранее писал УНИАН, в своем интервью Карлсону Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой и оправдал Гитлера.

"Поляки заставили, они заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - сказал он.

Кроме того, глава Кремля наплел ерунды об отце Зеленского, заявив, что он воевал во время Второй мировой. Как известно, отец украинского президента родился в 1947 году - через два года после окончания войны.

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