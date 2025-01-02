Президент акцентировал, что даже просто переговоры с Украиной – это в принципе проигрыш России.

Российский диктатор Владимир Путин цепляется за любой момент, чтобы не садиться за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое заявление глава украинского государства сделал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона. Зеленский подчеркнул, что Путин "в принципе не хочет никакого диалога".

"Почему такое отношение к Украине и украинскому народу? Потому что никто не мог представить, что вся та армия, о которой столько лет говорили и угрожали – вся эта махина не выполнила его задачу: оккупацию Украины", – отметил он.

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Президент акцентировал, что даже просто переговоры с Украиной – это в принципе проигрыш России.

"Почему переговоры? Потому что это же не ультиматум, когда они в столице сидят и говорят: будет вот так и так. Они не выполнили свою задачу, которую им поставил Путин. То есть для него это действительно не победа", – резюмировал Владимир Зеленский.

Переговоры с Россией: последние новости

Украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения относительно того, что приход к власти Дональда Трампа означает, что мирные переговоры с Россией неизбежны. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Представитель страны-агрессора заявил, что Россия "не испытывает никаких иллюзий" относительно перспектив в 2025 году.

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